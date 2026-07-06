La carta di credito gratuita per le vacanze estive: ecco TF Mastercard Gold

Sono tante le persone che in queste settimane, in vista delle imminenti vacanze estive, si stanno guardando intorno per una nuova carta di credito, possibilmente a canone gratuito. Da questo punto di vista la TF Mastercard Gold può rivelarsi una scelta ponderata, dato che risponde a diversi requisiti importanti.

Prima di tutto la quota annuale della carta è gratuita, e non solo il primo anno ma anche in seguito. Un altro vantaggio è che non applica commissioni sui cambi valuta, di conseguenza è la carta di credito ideale per quanti stanno pianificando un viaggio al di fuori dell’Unione europea, o meglio hanno già pianificato.

Tutti i vantaggi della TF Mastercard Gold

La quota annuale gratuita e l’assenza di commissione sui cambi sono i due principali vantaggi di una carta di credito pensata anche (e soprattutto?) per chi ama viaggiare. A questo proposito non deve stupire l’inclusione di un’assicurazione di viaggio completa, con tanto di copertura da infortuni, malattie e annullamento viaggio, oltre che il rimborso per lo smarrimento dei bagagli.

Un altro elemento da prendere in considerazione riguarda la possibilità di effettuare acquisti senza interessi fino a 55 giorni. In concreto, ciò significa che se nella seconda settimana di luglio acquisto un iPhone 17 Pro con questa carta, non sono tenuto a rimborsare il saldo nel mese di agosto, ma ho tempo fino ai primissimi giorni di settembre.

Inoltre, vi è anche la libertà di scegliere pagamenti rateali flessibili, nell’eventualità si preferisca quest’ultima opzione al saldo.

TF Mastercard Gold è la carta di credito a canone zero della banca online TF Bank. Può essere richiesta in meno di tre minuti tramite la pagina dedicata del sito della banca, al termine di una procedura guidata semplice da seguire anche da chi non ha mai richiesto prima d’ora una carta online.

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