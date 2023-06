Carta di credito senza corrente: ecco come attivarne una gratis

Richiedere una carta di credito senza conto corrente è possibile: le opzioni di questo tipo sul mercato sono diverse e possono rappresentare la scelta giusta per ottenere una carta di pagamento completa e conveniente. È molto difficile, però, trovare una carta di credito, richiedibile anche senza dover aprire un conto corrente, che sia davvero gratuita. In questo caso, le alternative sono davvero pochissime.

La soluzione migliore su cui puntare è Carta YOU. La carta di credito di Advanzia Bank è completamente gratuita: questa soluzione presenta canone zero e non ha commissioni su pagamenti e prelievi. In più, la carta include diversi vantaggi come la polizza viaggi gratuita e la possibilità di rateizzare le spese. Per richiedere la carta è possibile accedere al sito ufficiale di Carta YOU.

Carta YOU è la carta di credito senza conto corrente su cui puntare oggi

Con Carta YOU è possibile ottenere una carta di credito con le seguenti caratteristiche:

nessun costo di emissione

canone zero

zero commissioni su prelievi e pagamenti

utilizzo del circuito Mastercard

Tra le caratteristiche aggiuntive di Carta YOU è possibile citare la polizza viaggi gratuita, la possibilità di rateizzare le spese sostenute con carta oltre al supporto a Google Pay e Apple Pay per i pagamenti direttamente da smartphone.

Carta YOU è, quindi, una carta di credito completamente gratuita. In più, la carta è disponibile senza aprire un nuovo conto corrente, a differenza della maggior parte di carte di credito gratis che, invece, richiede l'apertura di un conto poter garantire al cliente la totale assenza di costi.

Per richiedere Carta YOU è possibile seguire una veloce procedura online, accessibile tramite il link qui di sotto.

Carta YOU presenta un plafond che aumenta nel corso dei mesi. La banca fissa un plafond iniziale e provvederà ad aumentarlo se il cliente continuerà a pagare le spese in modo puntuale, di mese in mese.

