Carta di credito senza commissioni? La MasterCard Gold di Carta YOU

Advanzia Bank ha lanciato una proposta rivoluzionaria nel settore delle carte di credito: Carta YOU. Questa opzione promette di liberare gli utenti da inutili costi e di offrire tanti vantaggi senza pari, tra cui canone zero e assenza di commissioni sui prelievi.

Risparmia denaro con l'eliminazione delle commissioni annuali

Uno dei punti chiave di Carta YOU è l'eliminazione di tutte le commissioni annuali, garantendo un risparmio tangibile per gli utenti. Addio ai costi extra che si accumulano anno dopo anno, con un impatto diretto sul proprio portafoglio.

Inoltre, grazie a Carta YOU, è possibile prelevare denaro in contanti da più di un milione di ATM mondiali, senza pagare commissioni.

Inoltre Carta YOU è il passepartout per più di 36 milioni di punti di accettazione, consentendo agli utenti di effettuare comodi acquisti durante i viaggi, poiché sono assenti le commissioni sugli acquisti all'estero.

Un altro vantaggio significativo è l'assicurazione viaggio gratuita e inclusa, offerta a tutti i titolari di Carta YOU. Questa assicurazione offre una copertura completa da ogni imprevisto, offrendo agli utenti una tranquillità supplementare durante i loro spostamenti.

La flessibilità di pagamento è un ulteriore punto di forza di Carta YOU. Gli utenti hanno l'opportunità di pagare in modo differito fino a 7 settimane senza interessi, garantendo comodità e adattabilità nei loro acquisti.

Inoltre, non c'è la necessità di cambiare banca, poiché è possibile continuare a utilizzare il proprio conto corrente esistente.

Advanzia Bank, specializzata in credito al consumo, offre un'esperienza bancaria 100% online, ideale per chi cerca semplicità e sicurezza.

Carta YOU, una MasterCard Gold, sfrutta tutti i vantaggi e la sicurezza garantita dal circuito. La richiesta della Carta YOU può essere completata online in pochi minuti, rendendo l'intero processo conveniente e accessibile per tutti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.