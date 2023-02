Carta di credito senza cambiare banca: realtà o utopia?

Un tempo attivare una carta di credito senza richiedere contestualmente l'apertura di un conto corrente associato presso la banca emittente poteva rappresentare una vera e propria utopia. A colmare questo vuoto, oggi, ci sono le cosiddette "carte indipendenti", ovvero svincolate dalle banche e che non richiedono di essere titolari di un conto corrente in quello specifico istituto bancario emittente per poterle richiedere e usare.

Un esempio è Carta YOU, studiata per coloro che desiderano tutti i vantaggi di una carta di credito senza, però, cambiare banca. Emessa da Advanzia Bank, questa Martercard Gold offre numerosi servizi senza alcun costo di commissione o canone.

Ecco perché dovresti scegliere Carta YOU

Carta YOU di Advanzia Bank combina i vantaggi di Mastercard Gold - uno tra i circuiti più riconosciuti a livello globale - con ulteriori benefici e servizi offerti da una banca. Alcuni esempi? Un'assicurazione di viaggio completa e gratuita sia per viaggi in Italia che all'estero, credito gratuito senza interessi fino a sette settimane, pagamenti frazionati e flessibili e possibilità di saldare la fattura tramite bonifico bancario da un conto esistente.

In termini di costi, Carta YOU non prevede alcun canone annuale e consente prelievi gratuiti da oltre un milione di sportelli bancomat in tutto il mondo. Anche gli acquisti all'estero sono privi di costi aggiuntivi. La carta è dotata di tecnologie di sicurezza avanzate, come il Chip EMV che riduce il rischio di clonazione e il sistema Mastercard SecureCode.

Come richiedere Carta YOU? Ti basterà collegarti a questo link, inserire i tuoi dati personali e seguire tutte le istruzioni riportare a schermo. L'emissione e la consegna a casa in pochi giorni lavorativi sono entrambe gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.