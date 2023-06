Carta di credito: perché conviene sceglierne una a ZERO SPESE

La carta di credito è uno strumento di pagamento conveniente e, in molti casi, essenziale. Tra le tante opzioni disponibili sul mercato, c'è spazio anche per le carte a zero spese. Si tratta di una particolare tipologia di carta che elimina i costi fissi e le commissioni sull'utilizzo garantendo, inoltre, la possibilità di emissione senza aprire un nuovo conto corrente.

Scegliere una carta di credito a zero spese, quindi, conviene: l'opzione giusta su cui puntare in questo momento è Carta YOU di Advanzia Bank. Questa carta rientra al 100% nella descrizione delle carte a zero spese, non avendo costi fissi e non presentando commissioni sull'utilizzo. In più, la carta aggiunge anche una polizza viaggi gratuita e la possibilità di rateizzare le spese. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

Carta YOU: è la carta di credito a zero spese da richiedere oggi

Scegliere Carta YOU consente l'accesso ad una carta di credito a zero spese ricca di vantaggi. Ecco le caratteristiche della carta:

zero commissioni su pagamenti e prelievi , anche all'estero

, anche all'estero canone zero , senza dover rispettare alcun requisito

, senza dover rispettare alcun requisito zero costi di emissione

Con Carta YOU è possibile accedere ad una carta Mastercard con supporto a Google Pay e Apple Pay. Tale carta aggiunge una polizza viaggi gratuita e la possibilità di rateizzare le spese. La carta viene emessa senza dover aprire un conto corrente e con un plafond che cresce nel corso del tempo, rispetto al fido iniziale stabilito a seguito dell'emissione (che varia in base ai requisiti forniti da cliente).

Richiedere Carta YOU è semplicissimo: basta accedere al sito ufficiale e compilare l'apposito modulo per inoltrare la richiesta ad Advanzia Bank. In questo modo sarà possibile ottenere una carta di credito gratuita e a zero spese, ideale per i pagamenti in tutto il mondo e per accedere a tanti servizi tipici di questo tipo di carte.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.