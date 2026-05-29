Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Carta di credito per le vacanze estive: la sorpresa arriva dalla Svezia

Alla scoperta di TF Mastercard Gold, la carta di credito a canone zero con assicurazione di viaggio inclusa emessa dagli svedesi di TF Bank.
Carta di credito per le vacanze estive: la sorpresa arriva dalla Svezia
Alla scoperta di TF Mastercard Gold, la carta di credito a canone zero con assicurazione di viaggio inclusa emessa dagli svedesi di TF Bank.
Federico Pisanu
Pubblicato il 29 mag 2026
Link copiato negli appunti

Aumenta la domanda per una carta di credito vantaggiosa da utilizzare durante le imminenti vacanze estive. Al di là delle tante soluzioni classiche, una delle proposte più interessanti di quest'anno è TF Mastercard Gold, la carta di credito a canone zero della banca online svedese TF Bank, richiedibile in pochi minuti tramite il sito ufficiale (in italiano).

Il risparmio relativo alla spesa del canone non è l'unico vantaggio della carta, che include anche un'assicurazione di viaggio completa e non prevede alcuna commissione sul cambio valuta. Tutti elementi, quelli appena citati, che trasformano la TF Mastercard Gold nella carta di credito più vantaggiosa per chi ama viaggiare all'estero una o più volte all'anno.

Pagina richiesta TF Mastercard Gold

tf mastercard gold pagamento

I vantaggi di TF Mastercard Gold in vacanza

Guardando oltre l'assenza di commissioni annuali, la carta di credito TF Mastercard Gold si rivela uno strumento completo per i viaggiatori. Come già accennato qui sopra, integra prima di tutto un'assicurazione di viaggio reale, con tanto di copertura infortuni, malattia e rimborso per ritardi del volo ed eventuale smarrimento dei propri bagagli.

Un ulteriore vantaggio, anche questo segnalato nel paragrafo introduttivo, è l'assenza di commissioni in relazione al cambio valuta. Gli amanti dei viaggi, soliti recarsi in vacanza in Paesi extra-europei, sanno bene quanto questo possa incidere - in positivo - sul budget di spesa da destinare al viaggio. Sempre a questo proposito, confermiamo anche l'assenza di costi legati all'utilizzo della carta all'estero.

A tutto questo, infine, si aggiunge la comodità di TF Mobile App, l'applicazione gratuita della banca svedese TF Bank tramite la quale è possibile controllare in modo semplice e intuitivo qualsiasi elemento legato alla carta e al suo impiego, dalle transazioni in tempo reale alla possibilità di bloccarla in pochi istanti in caso di necessità.

Pagina richiesta TF Mastercard Gold

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Finance inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Carta di credito gratuita, senza un nuovo conto: questa è la migliore in vista dell'estate
Finance

Carta di credito gratuita, senza un nuovo conto: questa è la migliore in vista dell'estate
Conto aziendale gratuito con carte: la soluzione di Wallester
Finance

Conto aziendale gratuito con carte: la soluzione di Wallester
Conto online e carta gratuiti per sempre: ecco perché scegliere BBVA
Finance

Conto online e carta gratuiti per sempre: ecco perché scegliere BBVA
Carta di credito gratuita senza aprire un nuovo conto: ecco quale richiedere oggi
Finance

Carta di credito gratuita senza aprire un nuovo conto: ecco quale richiedere oggi