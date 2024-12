Carta di credito o carta di debito? Con Tot puoi averle entrambe

Un conto aziendale non può prescindere dall’avere strumenti di pagamento completi: anche per i team di lavoro più ridotti, infatti, è fondamentale poter contare su carte di pagamento in grado di soddisfare appieno le proprie necessità. Per questo motivo, Tot rappresenta oggi la soluzione giusta per ogni tipologia di attività.

Disponibile in più versioni (è possibile scegliere tra 6 piani tariffari diversi), Tot include sempre una Carta di Credito Visa Business che può essere affiancata da carte di debito Mastercard, disponibili sia in versione virtuale che in versione fisica. Le carte sono utilizzabili anche con Google Pay e Apple Pay.

Tutte le versioni del conto aziendale sono disponibili con un mese di prova gratuita, richiedibile direttamente tramite il sito ufficiale di Tot.

Carte di pagamento con Tot: le opzioni

Tot è disponibile in 6 versioni: ci sono 3 piani Business (a partire da 7 euro + IVA al mese con fatturazione annuale) e 3 piani Business Pro (a partire da 35 euro + IVA al mese con fatturazione annuale), pensati per le aziende più grandi e strutturate. C'è sempre la Carta di Credito Visa Business inclusa.

I piani Business possono essere arricchiti con le carte di debito virtuali (1 euro + IVA al mese per carta) e le carte di debito fisiche (5 euro + IVA al mese per carta). I piani Business Pro, invece, includono fino a 500 carte virtuali e 10 carte fisiche con lla possibilità di aggiungerne ancora. Le carte sono sempre utilizzabili con Google Pay e Apple Pay.

In questo modo, per chi sceglie Tot c'è la possibilità di sfruttare un'offerta completa e personalizzabile per quanto riguarda le carte di pagamento.

Tale offerta si somma a tutti gli altri vantaggi proposti da Tot, con un conto online con IBAN italiano, operazioni illimitate in entrata, fino a 1200 operazioni in uscita, i bonifici istantanei gratuiti e la possibilità di accedere a vari strumenti per migliorare la gestione finanziaria, contabile e fiscale della propria azienda.

In questo modo, chi sceglie Tot può beneficiare di notevoli vantaggi e gestire nel modo migliore il proprio conto aziendale, sia in termini di strumenti di pagamento che per quanto riguarda il monitoraggio delle risorse finanziarie e i vari adempimenti fiscali richiesti. Per iniziare subito a usare Tot è sufficiente richiedere la prova gratuita di un mese, senza alcun vincolo. Per tutti i dettagli basta premere sul box qui di sotto.

