Carta di credito Mastercard a canone zero: la soluzione di TF Bank

Se in vista dell'estate si è alla ricerca di una carta di credito a canone zero, appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard, è possibile affidarsi alla soluzione della banca online svedese TF Bank, che ai suoi clienti propone TF Mastercard Gold, una carta di credito priva di commissioni.

A differenza di altre carte di credito, il cui canone gratuito è in promozione per al massimo 12 mesi, la TF Mastercard Gold di TF Bank è a canone zero per sempre. Inoltre include un'assicurazione di viaggio completa, pagamenti rateali flessibili e acquisti senza interessi fino a 55 giorni.

I servizi inclusi gratuitamente

La carta di credito della banca online svedese TF Bank offre come detto un'assicurazione di viaggio completa, utilizzabile in qualsiasi parte del mondo. L'assicurazione inclusa senza costi aggiuntivi copre da malattie, infortuni, perdita di uno o più bagagli e dall'eventuale annullamento del viaggio.

Restando in tema vacanze, è possibile beneficiare anche dell'assenza di commissioni sul cambio valuta e dei costi azzerati riguardo all'utilizzo stesso della carta al di fuori dell'Italia. Due elementi che, è chiaro, consentono un notevole risparmio agli appassionati di viaggi all'estero.

Segnaliamo infine l'opportunità di effettuare acquisti senza interessi fino a 55 giorni, sia all'interno di un negozio fisico che online, per poi scegliere se pagare il saldo in un'unica soluzione oppure a rate.

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