Carta di credito gratuita: zero costi e tanti vantaggi con TF Mastercard Gold

Per una carta di credito gratuita, anche senza dover aprire un nuovo conto corrente (evitando, quindi, costi aggiuntivi), è possibile puntare su TF Bank e sulla carta TF Mastercard Gold. Si tratta di una carta a canone zero che consente anche di rateizzare le spese e che include un'assicurazione viaggi gratuita.

Per richiedere la carta basta seguire una veloce procedura online, accessibile tramite il sito di TF Bank, qui di sotto. La procedura si svolge interamente online, senza costi iniziali e senza costi di spedizione per la carta.

Perché scegliere la carta di TF Bank

Con TF Mastercard Gold di TF Bank è possibile accedere a una carta a canone zero che può rappresentare l'occasione giusta per pagare e sfruttare tutti i vantaggi tipici di una carta di credito.

Tra le caratteristiche troviamo anche la possibilità di rateizzare le spese oppure di pagare a saldo fino a 55 giorni dopo senza interessi.

Da segnalare anche la presenza di un'assicurazione di viaggio gratuita e zero commissioni sui cambi: si tratta, quindi, della carta giusta per chi viaggia.

La carta di TF Bank ha una linea di credito personale che viene stabilita inizialmente dalla banca, ma il cliente ha la possibilità di richiedere un incremento del plafond.

È in arrivo anche la possibilità di pagamento con Google Pay e Apple Pay, in modo da poter utilizzare la carta anche con smartphone e smartwatch.

Come detto in apertura, TF Mastercard Gold può essere richiesta senza aprire un nuovo conto corrente oltre che senza dover sostenere alcun costo di emissione.

Per richiedere la carta è sufficiente seguire la procedura online, accessibile tramite il box qui di sotto. La promo è valida solo per un breve periodo.

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