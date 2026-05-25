Carta di credito gratuita, senza un nuovo conto: questa è la migliore in vista dell'estate

Per ottenere una carta di credito gratuita senza aprire un nuovo conto corrente, magari in vista di un viaggio all'estero e delle vacanze estive, la soluzione giusta arriva da TF Bank e dalla carta TF Mastercard Gold.

Si tratta di una carta a canone zero che offre diversi vantaggi, come la possibilità di rateizzare le spese oppure di pagare senza interessi fino a 55 giorni dopo. In aggiunta, questa carta include un'assicurazione di viaggio gratuita e non prevede commissioni sui cambi.

Per richiedere la carta è sufficiente visitare il sito ufficiale di TF Bank, qui di sotto. Non sono previsti costi di emissione e non è necessario aprire un nuovo conto corrente (le spese possono essere addebitate su un conto aperto con un'altra banca).

Le caratteristiche della carta

La carta TF Mastercard Gold è una delle opzioni più interessanti per chi è alla ricerca di una nuova carta di credito gratuita. Come sottolineato in apertura, questa carta non ha un canone mensile e, di conseguenza, non prevede costi di mantenimento. Non ci sono commissioni di utilizzo e sui cambi.

A rendere ancora più interessante la carta è la possibilità di sfruttare una polizza viaggi gratuita, utile per chi prevede di utilizzare la carta all'estero, magari durante una vacanza o un viaggio di lavoro. A breve, inoltre, sarà introdotto il supporto a Google Pay e Apple Pay. In aggiunta, la carta può essere richiesta senza aprire un nuovo conto.

Per richiedere subito la carta basta seguire il link qui di sotto e completare una veloce procedura di apertura. Il plafond viene stabilito dalla banca dopo l'emissione e potrà essere incrementato, su richiesta del cliente, successivamente. La promo è valida solo per un breve periodo di tempo.

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