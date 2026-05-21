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Carta di credito gratuita senza aprire un nuovo conto: ecco quale richiedere oggi

Ecco qual è la migliore carta di credito gratuita da richiedere oggi, senza aprire un nuovo conto corrente.
Carta di credito gratuita senza aprire un nuovo conto: ecco quale richiedere oggi
Ecco qual è la migliore carta di credito gratuita da richiedere oggi, senza aprire un nuovo conto corrente.
Davide Raia
Pubblicato il 21 mag 2026
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Chi ha bisogno di una carta di credito gratuita anche senza aprire un nuovo conto può puntare su TF Mastercard Gold, la carta di credito a canone zero di TF Bank. Si tratta di uno strumento di pagamento privo di costi e ricco di vantaggi.

Per gli utenti che scelgono questa carta c'è la possibilità di rateizzare le spese oppure di pagare in un'unica soluzione e senza interessi fino a 55 giorni dopo. Da segnalare anche l'assicurazione di viaggio gratuita e nessuna commissione sui cambi.

Per richiedere la carta basta seguire una semplice procedura online, tramite il sito ufficiale di TF Bank, accessibile dal box qui di sotto. Non sono previsti costi iniziali di alcun tipo e non è richiesta l'apertura di un nuovo conto.

Richiedi qui la carta di TF Bank

tf mastercard gold carta e app

La carta di credito gratuita da richiedere oggi

Con TF Mastercard Gold di TF Bank è possibile ottenere una carta di credito gratuita senza conto corrente. Tra le caratteristiche della carta troviamo:

  • nessuna commissione annuale richiesta; non ci sono requisiti da rispettare per eliminare i costi di mantenimento
  • emissione gratuita e senza apertura di un nuovo conto corrente (le spese vengono addebitate sul conto del cliente)
  • possibilità di rateizzare le spese oppure di pagare fino a 55 giorni dopo senza interessi
  • assicurazione di viaggio gratuita
  • nessuna commissione sui cambi valuta
  • gestione completa tramite app
  • a breve sarà disponibile la possibilità di pagare con Google Pay e Apple Pay
  • plafond stabilito dalla banca "su misura" del cliente che potrà richiedere un aumento

Per richiedere la carta è sufficiente seguire una procedura online, tramite il sito ufficiale. Per tutti i dettagli basta seguire il link qui di sotto. Non sono previsti costi di emissione di alcun tipo. Si tratta della soluzione giusta per una carta di credito vantaggiosa e ricca di funzionalità ma anche a zero spese.

Richiedi qui la carta di TF Bank

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