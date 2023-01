Carta di Credito gratuita e senza conto corrente: ecco quale scegliere

La Carta di Credito è uno strumento di pagamento molto utile e, in alcuni casi, anche necessario. La richiesta di una nuova Carta di Credito può avvenire direttamente online, scegliendo tra le varie opzioni a disposizione degli utenti. Attenzione però: non è necessario aprire un nuovo conto corrente per ottenere una Carta di Credito. Ci sono, infatti, diversi istituti che propongono la possibilità di attivare una nuova carta senza conto corrente. Da non sottovalutare, inoltre, le soluzioni che consentono di attivare una Carta di Credito gratuita e, quindi, caratterizzata dall'assenza di costi fissi (come il canone mensile) e dall'assenza di commissioni.

A rientrare in entrambe le categorie troviamo Carta YOU di Advanzia Bank. Si tratta di una delle novità più interessanti del mercato bancario italiano degli ultimi mesi. Carta YOU è una Carta di Credito gratuita, da richiedere direttamente e che non obbliga all'apertura di un nuovo conto corrente. Si tratta di una soluzione completa e senza vincoli e limitazioni che può rappresentare la scelta giusta per la maggior parte dei risparmiatori. La carta è richiedibile direttamente online:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.