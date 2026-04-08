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Carta di credito gratuita e pagamenti flessibili: TF Bank ha la soluzione

Ecco TF Mastercard Gold, la carta di credito a canone zero e con acquisti senza interessi fino a 55 giorni.
Carta di credito gratuita e pagamenti flessibili: TF Bank ha la soluzione
Ecco TF Mastercard Gold, la carta di credito a canone zero e con acquisti senza interessi fino a 55 giorni.
Federico Pisanu
Pubblicato il 8 apr 2026
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Se si vuole una carta di credito gratuita, cioè a canone zero, si può puntare a TF Mastercard Gold, la carta di credito della banca svedese TF Bank che non prevede alcuna commissione annuale e offre acquisti senza interessi fino a 55 giorni. In aggiunta a ciò vi sono anche un’assicurazione di viaggio gratuita, zero commissioni sui cambi e la possibilità di richiedere pagamenti rateali flessibili.

La richiesta della carta avviene tramite la pagina dedicata del sito TF Bank. Dopo aver portato a termine la compilazione dell’apposito modulo, la banca svedese esaminerà la domanda nel giro di pochi minuti: l’invio della carta avverrà direttamente in seguito all’approvazione della richiesta.

Pagina richiesta TF Mastercard Gold

tf mastercard gold pagamento

I vantaggi della TF Mastercard Gold

L’elenco dei vantaggi della carta di credito TF Mastercard Gold inizia con l’assenza del tradizionale canone annuale, rendendo di fatto questo strumento finanziario totalmente gratuito. Inoltre sono disponibili i pagamenti rateali flessibili, con l’opportunità di effettuare acquisti senza interessi fino a 55 giorni.

Sono diversi anche i pro per i viaggiatori, a partire dall’assicurazione di viaggio gratuita e completa in tutto il mondo, con tanto di copertura infortuni, annullamento viaggio e malattia, più un rimborso per bagagli smarriti fino a 2.500 euro. Due ulteriori vantaggi sono l’assenza di commissioni sui cambi e l’assenza di costi extra quando si utilizza la carta di credito all’estero per effettuare uno o più pagamenti.

Infine, la carta TF Mastercard Gold è interamente gestibile da smartphone grazie all’applicazione ufficiale TF Mobile App. L’app in questione, scaricabile gratuitamente su App Store e Google Play Store, permette di mantenere sotto controllo le spese ovunque ci si trovi, autenticare gli acquisti online, bloccare o sbloccare la carta in pochi secondi e accedere al proprio estratto conto in qualsiasi momento grazie a un semplice tap.

Pagina richiesta TF Mastercard Gold

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