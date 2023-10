Carta di credito gratuita? Carta YOU di Advanzia è la risposta DEFINITIVA

Carta YOU è la carta di credito gratuita rilasciata da Advanzia, banca online con sede in Lussemburgo specializzata nell'offerta di carte di credito e conti deposito gratuiti. Oltre al fatto di essere gratuita, Carta YOU si distingue per essere una carta senza commissioni annuali e sensa commissioni nei bancomat di tutto il mondo. Inoltre non richiede nemmeno di aprire un nuovo conto corrente.

Carta YOU: tutti i vantaggi della carta di credito gratuita di Advanzia Bank

I vantaggi di Carta YOU sono diversi. In primis, è una carta di credito a canone zero per sempre. In secondo luogo, puoi prelevare contanti dai bancomat di tutto il mondo senza commissioni aggiuntive. Allo stesso modo non ci sono commissioni extra quando paghi negli oltre 36 milioni di punti vendita che accettano la carta appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard.

Un ulteriore vantaggio di Carta YOU è la semplicità d'uso, fin dalla sua attivazione. Riceverai infatti un link tramite email una volta che la tua richiesta verrà accettata, dopodiché dovrai completare un rapido controllo della carta d'identità e firmare il contratto con il codice OTP inviato al tuo smartphone tramite SMS.

Inoltre hai l'opportunità di beneficiare di un'assicurazione di viaggio gratuita, nonché di pagare senza interesse i tuoi acquisti fino a sette settimane.

I requisiti per richiederla? Essere maggiorenni e avere la residenza in Italia, mentre non è necessario aprire un nuovo conto corrente bancario. Durante la fase di richiesta, Advanzia effettuerà una valutazione sulla solvibilità del richiedente consultando il CRIF e/o altre agenzie di credito.

Richiedi ora Carta YOU sul sito di Advanzia per ottenere una carta di credito gratuita e con numerosi vantaggi.

