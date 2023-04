Carta di Credito gratuita: 3 aspetti per cui la migliore da richiedere è Carta YOU

Scegliere una Carta di Credito gratuita richiede un'attenta analisi delle opzioni a propria disposizione. Molto spesso, infatti, dietro il termine "gratis" si nascondono diversi costi nascosti oppure per accedere ad una Carta di Credito a zero spese è necessario mettere in conto troppe limitazioni che ostacolerebbero il corretto utilizzo della carta, in rapporto alle proprie esigenze.

Per poter puntare sulla migliore Carta di Credito gratuita è necessario prestare attenzione a (almeno) 3 aspetti fondamentali che rappresentano dei veri e propri requisiti da tenere in considerazione per questo tipo di carte. Una Carta di Credito gratis, infatti, deve avere canone zero e deve presentare zero commissioni sull'utilizzo (pagamenti e prelievi, almeno in area euro).

C'è poi un terzo elemento da considerare: la Carta di Credito gratuita, infatti, non deve obbligare all'apertura di un conto corrente che comporti costi aggiuntivi indiretti. Sulla base di questi 3 elementi è possibile valutare la migliore carta da attivare per accedere ad uno strumento di pagamento di questo tipo senza costi di alcun tipo.

A soddisfare i requisiti di una Carta di Credito gratuita c'è Carta YOU di Advanzia Bank. Si tratta di una carta a saldo (con opzione per il pagamento rateale delle spese) che presenza canone zero, zero commissioni su prelievo e pagamenti (anche all'estero), una polizza viaggi gratuita e che non prevede l'apertura di un nuovo conto corrente.

Richiedere Carta YOU è semplice. Basta accedere al sito ufficiale per inoltrare la richiesta di emissione.

Carta YOU: la Carta di Credito gratuita migliore da richiedere oggi

Considerando i 3 elementi da considerare per scegliere una Carta di Credito gratuita appare evidente come la scelta giusta, in questo momento, sia Carta YOU di Advanzia Bank. Questa carta, infatti, si distingue per:

canone azzerato a tempo indeterminato e, quindi, per l'assenza di costi fissi

a tempo indeterminato e, quindi, per l'assenza di costi fissi zero commissioni su prelievi e pagamenti e, quindi, per l'assenza di costi legati all'utilizzo

su e e, quindi, per l'assenza di costi legati all'utilizzo non obbliga all'apertura di un conto corrente in quanto le spese vengono pagate tramite bonifico dal proprio conto

In aggiunta, Carta YOU:

include una polizza viaggi gratis

prevede la possibilità di pagare le spese a rate , su richiesta del cliente

, su richiesta del cliente utilizza il circuito Mastercard ed è, quindi, accettata in tutto il mondo

Per richiedere Carta YOU è possibile accedere al sito ufficiale e inoltrare la richiesta di emissione ad Advanzia Bank.

