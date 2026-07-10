La carta di credito a canone zero TF Mastercard Gold diventa compatibile con Apple Pay

La banca online svedese TF Bank ha annunciato che la sua carta di credito a canone zero – TF Mastercard Gold – è ora compatibile con Apple Pay, il sistema di pagamento digitale di Apple che consente di associare le proprie carte all’app Wallet presente su iPhone, Apple Watch, iPad o Mac. Apple Pay può essere utilizzato per pagare nei negozi fisici oppure online e in app.

Un annuncio atteso, arrivato proprio all’inizio di una stagione estiva in cui l’utilizzo della carta di credito crescerà a dismisura, soprattutto tra tutti coloro che stanno pianificando una vacanza all’estero. E proprio per chi è in procinto di partire all’estero, la TF Mastercard Gold offre diversi significativi vantaggi, tra cui un’assicurazione di viaggio gratuita e nessuna commissione sui cambi valuta.

I vantaggi della carta di credito di TF Bank

Riepiloghiamo in queste righe i vantaggi di una carta di credito come quella emessa dalla banca svedese TF Bank. Prima di tutto non vi è alcuna commissione annuale, mentre la stragrande maggioranza delle altre carte di credito prevede una quota particolarmente onerosa di anno in anno.

Un altro vantaggio è rappresentato dagli acquisti senza interessi fino a 55 giorni, quando invece le tradizionali carte di credito si fermano a 30 giorni prima di richiedere il saldo completo di quanto speso (a meno che non si scelga l’opzione del pagamento a rate). Inoltre, per chi ama andare all’estero la carta in questione include un’assicurazione di viaggio completa a zero spese e una commissione pari a zero sui cambi.

La richiesta della carta di credito gratuita TF Mastercard Gold avviene direttamente tramite il sito ufficiale di TF Bank alla pagina dedicata. Sono sufficienti meno di tre minuti per completare la procedura online, che richiede semplicemente i propri dati come nome, cognome, data di nascita e indirizzo di residenza, più il proprio numero di telefono e un indirizzo e-mail personale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.