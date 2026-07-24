Carta di credito a canone zero e senza commissioni all'estero con TF Bank

Durante una vacanza all’estero una carta di credito aiuta ad anticipare gran parte della spesa relativa al viaggio, ecco perché è così gettonata tra i viaggiatori rispetto a una banale carta di debito o carta prepagata. Nella maggior parte dei casi, però, questo tipo di carta presenta una quota annuale significativamente più alta rispetto alle carte di debito, oltre a commissioni varie legate ai servizi di cui si beneficia e al semplice utilizzo della carta all’estero.

Se si è determinati ad azzerare i costi di gestione della carta di credito ci si può rivolgere alla banca svedese TF Bank, dal momento che emette una carta – la TF Mastercard Gold – che non solo non presenta alcun tipo di canone, ma riesce anche ad azzerare i costi legati al suo utilizzo al di fuori dell’Italia e la commissione per il cambio valuta.

Inclusa nella quota gratuita vi è anche un’assicurazione di viaggio che copre dalle malattie, dagli infortuni e dall’annullamento del viaggio (fino a 3.000 euro). Un’ulteriore copertura offerta dalla polizza è quella relativa allo smarrimento dei bagagli, per la cui eventualità viene stanziata una somma fino a 2.500 euro.

A tutto questo, infine, si aggiungono il prelievo dei contanti presso gli ATM che accettano Mastercard e gli acquisti senza interessi fino a 55 giorni, con la possibilità poi di decidere se pagare tutto in una volta l’importo comunicato dalla banca oppure a rate scegliendo l’opzione alternativa.

Per richiedere la carta di credito di TF Bank è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata del sito ufficiale della banca, dopodiché bisogna cliccare su “Applica in meno di 3 minuti” e procedere con il completamento del modulo. Una volta terminato di compilare quest’ultimo, si dovrà firmare il contratto digitale, per un totale di neanche cinque minuti del proprio tempo libero.

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