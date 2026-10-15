La carta di credito della banca svedese TF Bank è a canone zero

TF Mastercard Gold è la carta di credito della banca online svedese TF Bank a canone zero per sempre. Integra il circuito di pagamento internazionale Mastercard, include diversi servizi gratuiti, e può essere richiesta da tutti tramite l'apposito form da compilare sulla pagina dedicata del sito tfbank.it.

Al di là della quota annuale gratuita,TF Mastercard Gold propone anche zero commissioni sia sul cambio valuta che sull'utilizzo della carta di credito all'estero. Per questo motivo, è da considerarsi una scelta valida per chi ama viaggiare e vorrebbe con sé una carta che gli consenta di risparmiare un budget di spesa significativo.

A differenza di quanto propongono le iniziative di altre banche, il canone annuale della TF Mastercard Gold rimane gratuito anche dopo il primo o il secondo anno. Ecco perché la si può annoverare nel ristretto elenco di carte di credito gratuite.

Lo stesso discorso può essere esteso all'assenza di commissioni sul cambio valuta, indipendentemente dal giorno e dall'importo. Un ulteriore beneficio riguarda i zero costi legati all'impiego della carta di credito in un Paese diverso dall'Italia, differenza sostanziale rispetto alla stragrande maggioranza delle altre carte in commercio.

I viaggiatori hanno poi un altro vantaggio, ossia l'assicurazione di viaggio completa spendendo almeno il 50% dell'importo della vacanza con la propria TF Mastercard Gold. La polizza offre una copertura contro infortuni, malattie, annullamento viaggio e rimborso per i bagagli smarriti.

Di recente TF Bank ha inoltre aggiunto il supporto ad Apple Pay, il sistema di pagamento mobile disponibile sui device Apple come iPhone, Mac e iPad. Ciò rende più semplice l'utilizzo della carta di credito della banca svedese all'estero, quando si ha spesso l'abitudine di usare il proprio wallet digitale anziché la carta fisica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.