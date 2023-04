Carta di Credito a zero spese: questa è quella giusta da scegliere

Scegliere la Carta di Credito giusta su cui puntare richiede un'attenta analisi dei costi di questo strumento di pagamento: una carta presenta costi fissi (come il canone mensile) e costi legati all'utilizzo (come le commissioni applicate su pagamenti e prelievi all'ATM). Questi costi possono incidere in modo significativo sulla spesa complessiva e giocano un ruolo determinante nella scelta della migliore Carta di Credito su cui puntare.

Con Carta YOU di Advanzia Bank è possibile accedere ad una carta a zero spese. Questa Carta di Credito, infatti, ha canone zero e non richiede l'apertura di un nuovo conto corrente, andando ad eliminare tutti i costi fissi tipici di questo tipo di carte di pagamento. In aggiunta, Carta YOU non prevede commissioni su pagamenti e prelievi, anche all'estero, garantendo la possibilità di utilizzo senza spese.

Scegliendo questa carta è possibile beneficiare, inoltre, di una polizza viaggi gratuita e della possibilità di rateizzare le spese. Per richiedere Carta YOU è possibile collegarsi al sito ufficiale e inoltrare la richiesta di emissione a Advanzia Bank. Non ci sono costi di emissione per la carta.

Perché scegliere Carta YOU come propria Carta di Credito

Ci sono tanti motivi per puntare su Carta YOU come Carta di Credito. La proposta di Advanzia Bank, infatti, si caratterizza per:

canone zero , a tempo indeterminato e senza dover soddisfare requisiti

, a tempo indeterminato e senza dover soddisfare requisiti zero commissioni su pagamenti e prelievi, anche all'estero

anche all'estero polizza viaggi gratuita

In aggiunta, Carta YOU non richiede l'apertura di un nuovo conto corrente: le spese, infatti, vengono saldate tramite bonifico dal proprio conto. È possibile scegliere se saldare le spese in un'unica soluzione (entro 7 settimane) oppure se optare per una rateizzazione delle spese, per dilazionare quanto dovuto in un periodo di tempi più lungo.

La richiesta per ottenere Carta YOU può essere inviata tramite il link qui di sotto.

Il plafond concesso ai titolari di Carta YOU dipende dai requisiti forniti in fase di emissione. In ogni caso, il fido disponibile aumenta nel tempo (è sufficiente pagare regolarmente le spese sostenute) e c'è la possibilità di contattare il Servizio Clienti per richiedere un incremento del plafond per soddisfare le proprie necessità.

