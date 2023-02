Carta di Credito a zero spese: la scelta giusta per i pagamenti

La Carta di Credito è uno strumento di pagamento molto utile e, in alcuni casi, essenziale. A differenza delle carte di debito e delle prepagate, in genere, scegliere una Carta di Credito comporta una spesa maggiore, sia in termini di costi fissi che di commissioni.

In questo momento, in cui l'inflazione ha causato aumenti significativi dei costi, riducendo il potere d'acquisto, diventa fondamentale sfruttare tutte le occasioni di risparmio a propria disposizione. Per questo motivo, optare per una Carta di Credito a zero spese diventa una scelta vincente, soprattutto se la carta può essere richiesta e gestita online e non necessità dell'apertura di un nuovo conto corrente.

La scelta giusta, in questo momento, per chi è alla ricerca di una Carta di Credito è Carta YOU. Si tratta di una carta completamente gratuita che consente di azzerare i costi per la Carta di Credito senza rinunce e con la possibilità di usare in qualsiasi condizione, sia online che in negozio, tramite il circuito Mastercard. La carta è emessa da Advanzia Bank e può essere richiesta direttamente online:

Carta di Credito a zero spese: la scelta giusta in questo momento

Con una Carta di Credito a zero spese è possibile attivare uno strumento di pagamento caratterizzato da:

canone zero e, quindi, dall'assenza di costi ricorrenti

e, quindi, dall'assenza di costi ricorrenti zero commissioni sui pagamenti e sul prelievo all'ATM, sia in Italia che all'estero

Questi due elementi possono accompagnarsi ad una serie di bonus aggiuntivi in grado di rendere la Carta di Credito ancora più completa e vantaggiosa. Per chi è alla ricerca di uno strumento di pagamento di questo tipo è, quindi, fondamentale verificare tutti questi elementi per poter azzerare le spese da sostenere per il possesso e l'utilizzo di una Carta di Credito.

Carta YOU è, in questo momento, la scelta giusta per accedere ad una Carta di Credito a zero spese, anche senza dover aprire un nuovo conto corrente. Questa carta ha canone zero e consente l'utilizzo senza commissioni, sia per i pagamenti che per il prelievo all'ATM, tramite il circuito Mastercard. Tra i vantaggi aggiuntivi c'è anche una polizza viaggi gratuita.

Richiedere Carta YOU è semplicissimo. Basta affidarsi ad una semplice procedura di sottoscrizione online, accessibile dal link qui di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.