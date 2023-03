Carta di Credito a zero spese: la scelta giusta è Carta YOU

Per accedere ad una Carta di Credito a zero spese è necessario verificare che l'opzione scelta non presenti costi di alcun tipo, andando a considerare sia le spese fisse (come il canone mensile) che le commissioni legate all'utilizzo (come la commissione per il prelievo all'ATM o per i pagamenti, soprattutto per le operazioni in valuta estera). Bisogna poi assicurarsi che per richiedere la carta non sia necessario aprire un nuovo conto corrente che comporti costi aggiuntivi (ad esempio un canone fisso).

A soddisfare tutti i requisiti che una Carta di Credito deve avere per essere definita a zero spese troviamo Carta YOU di Advanzia Bank. Si tratta di una carta davvero interessante: sia il canone che le commissioni sui pagamenti e sui prelievi sono azzerate. La carta, inoltre, utilizza il circuito Mastercard, venendo quindi accettata in tutto il mondo, e include una polizza viaggi gratuita che rappresenta un plus molto interessante.

Carta YOU può essere richiesta direttamente online, seguendo una veloce procedura di registrazione dal link qui di seguito.

Carta YOU: la Carta di Credito a zero spese su cui puntare oggi

Carta YOU ha tutto quello che serve per essere definita come una delle migliori Carta di Credito a zero spese del momento. La proposta di Advanza Bank si distingue per:

canone zero , eliminando tutti i costi fissi

, eliminando tutti i costi fissi zero commissioni su prelievo e pagamenti

su prelievo e pagamenti polizza viaggi gratuita inclusa

utilizzo del circuito Mastercard per tutte le operazioni

emissione senza apertura di un nuovo conto corrente

Carta YOU è una carta a saldo. Le spese possono essere saldate tramite bonifico entro 7 settimane dalla fine del mese in cui sono state eseguite. Per il titolare della carta c'è, però, la possibilità di accedere ad un piano di rateizzazione (con l'applicazione di un tasso di interesse) per ammortizzare le spese in un lungo periodo. Maggiori dettagli sono disponibili di seguito, tramite il sito ufficiale di Carta YOU, dove si potrà richiedere l'emissione della carta.

