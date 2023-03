Carta di Credito a costo zero e senza conto abbinato: ecco Carta YOU

Ottenere una Carta di Credito a costo zero è possibile, anche senza dover aprire un nuovo conto corrente. Tra le proposte disponibili sul mercato bancario, infatti, c'è Carta YOU. Questa carta emessa da Advanzia Bank, istituto specializzato nel credito a consumo, rappresenta una delle opzioni più interessanti a disposizione degli utenti interessati ad una carta di pagamento davvero completa e vantaggiosa.

Carta YOU, infatti, è completamente a costo zero. Questa Carta di Credito, infatti, presenta canone zero oltre a zero commissioni su pagamenti e prelievi, anche all'estero. Ci sono poi i vantaggi aggiuntivi da considerare come la polizza viaggi gratuita e la possibilità di saldare le spese effettuate con carta con un pagamento differito fino a 7 settimane, senza interessi, oppure con un pagamento rateale. Con Carta YOU, inoltre, non è necessario aprire un nuovo conto corrente.

Per richiedere Carta YOU è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Carta di Credito a costo zero: Carta YOU è la scelta giusta

Carta YOU ha tutto quello che serve per accedere ad una Carta di Credito gratuita, senza costi e con tanti vantaggi. Questa carta, infatti, presenta le seguenti caratteristiche:

è una carta Mastercard e, quindi, viene accettata in tutto il mondo

e, quindi, viene accettata in tutto il mondo il canone è zero a tempo indeterminato

a tempo indeterminato le commissioni sono azzerate su prelievo e pagamenti, anche all'estero

anche all'estero il plafond viene stabilito in fase di richiesta ma può essere aumentato successivamente (in base alle valutazioni interne della banca)

viene stabilito in fase di richiesta ma può essere aumentato successivamente (in base alle valutazioni interne della banca) la polizza viaggi è gratuita

è è possibile sfruttare il pagamento differito fino a 7 settimane senza interessi o il pagamento rateale per saldare le spese sostenute con carta

senza interessi o il pagamento rateale per saldare le spese sostenute con carta non richiede un nuovo conto corrente; le spese vengono pagate tramite bonifico dal proprio conto

Per richiedere Carta YOU è possibile seguire una semplice procedura online, accessibile dal link qui di sotto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.