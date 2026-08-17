Carta di credito a canone zero: la sorpresa arriva dal Nord Europa

Gli utenti che desiderano risparmiare sui costi della carta di credito possono prendere in considerazione la carta emessa dalla banca online svedese TF Bank, che ha il vantaggio di offrire un canone annuale a costo zero. La carta in questione si chiama TF Mastercard Gold e tra le altre cose include anche un’assicurazione di viaggio gratuita e acquisti senza interessi fino a 55 giorni.

Un ulteriore vantaggio significativo è l’assenza di commissioni sul cambio valuta e sull’utilizzo della carta stessa quando ci si trova all’estero. A tutto questo, infine, si aggiungono i pagamenti rateali flessibili, che concedono a ciascun utente la libertà di scegliere se pagare il saldo in un’unica soluzione oppure dilazionare il rimborso in più rate.

Associata alla carta di credito TF Mastercard Gold vi è l’app TF Card, un’applicazione gratuita sia per smartphone Android che iPhone grazie alla quale è possibile tenere sotto controllo le proprie spese, autenticare gli acquisti in modo sicuro, bloccare e sbloccare la carta in pochi istanti e accedere all’estratti conto in qualunque momento.

A proposito di soggiorno all’estero, la carta emessa dalla banca svedese permette di prelevare contanti presso tutti gli ATM che accettano carte Mastercard. A ciascun prelievo viene applicata una commissione di 3,90 euro, mentre gli interessi hanno inizio dalla data del prelievo.

Merita poi una descrizione un po’ più dettagliata la polizza assicurativa inclusa gratuitamente per i clienti della TF Mastercard Gold. L’assicurazione offre una copertura controllo infortuni, malattie e annullamento viaggio (fino a 3.000 euro), oltre che un rimborso per bagagli smarriti del valore massimo di 2.500 euro.

Per ottenere la carta di credito svedese a canone zero è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata del sito tfbank.it, condividere le informazioni richieste all’interno del modulo da compilare online, per poi completare l’identificazione e firmare il contratto.

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