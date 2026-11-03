Carta di credito a canone zero: la rivoluzione di TF Bank

Nessun canone annuale, acquisti senza interessi fino a 55 giorni e assicurazione di viaggio gratuita. È quanto offre TF Mastercard Gold, la carta di credito a canone zero emessa dalla banca online svedese TF Bank, richiedibile tramite la pagina dedicata del sito ufficiale in meno di tre minuti.

Due ulteriori vantaggi sono l’assenza di commissioni sul cambio valuta e i zero costi aggiuntivi per l’utilizzo della carta di credito all’estero, due voci che invece sono spesso e volentieri presenti nelle altre carte. A tutto questo, poi, si aggiunge la piena compatibilità con i principali wallet digitali come Apple Pay e Google Pay.

Ecco la panoramica completa delle tariffe, come riportata sulla pagina di TF Bank:

Quota annuale (permanente): gratis

Estratto conto e chiusura fattura: gratis

Costo per l’utilizzo all’estero: gratis

Costo di conversione monetaria: gratis

Invio di carte e fatture: gratis

Blocco della carta: gratis

Carta sostitutiva: gratis

Assicurazione di viaggio: gratis

Prelievi di contanti in tutto il mondo: 3,90 euro

Trasferimento di contante Quasicash: 3,90 euro

Sugli acquisti effettuati oltre il periodo di 55 giorni senza interessi, nonché su tutti i prelievi di contante e sui trasferimenti quasicash la banca online del Paese scandinavo applica un TAN del 21% e un TAEG del 23,14%.

Per richiedere la TF Mastercard Gold è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata sul sito tfbank.it, cliccare su “Richiedi la tua Mastercard Gold” e compilare la richiesta tramite un modulo semplice da riempire. La banca precisa che la carta di credito verrà inviata direttamente dopo l’approvazione della richiesta.

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