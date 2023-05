Carta carburante universale: questa è la scelta giusta per professionisti e PMI

Poter contare su di una carta carburante universale diventa, sempre di più, un aspetto essenziale nell'attività lavorativa di liberi professionisti e dipendenti di PMI che devono percorrere molti chilometri in auto, destreggiandosi tra clienti, meeting e altre attività. Chi è alla ricerca di una carta di questo tipo può oggi puntare su Carta UTA proposta da Edenred.

Questa carta è in grado di semplificare al massimo la gestione delle spese per il carburante, garantendo un rapido recupero dell'IVA, grazie ad una rete di oltre 9.500 stazioni di servizio convenzionate sparse su tutto il territorio nazionale. Per richiedere carta UTA è possibile fare riferimento al sito ufficiale, dove lasciare tutti i recapiti per un ricontatto da parte del Servizio Clienti.

Carta UTA: la carta carburante universale che semplifica la vita di professionisti e PMI

Scegliere Carta UTA garantisce una lunga serie di vantaggi. La carta carburante universale, infatti, può contare sul network di stazioni di ricarica convenzionate più esteso in Italia. In totale, infatti, i clienti di Carta UTA possono contare su oltre 9.500 stazioni, per un totale di oltre 50 marchi partner. Il network coinvolge anche le pompe bianche che garantiscono un'opportunità aggiuntiva per ridurre i costi di rifornimento.

Da non sottovalutare, inoltre, la semplicità di gestione amministrativa garantita dalla carta carburante di Edenred. Il cliente, infatti, riceve un'unica fattura elettronica riepilogativa, contenente tutte le transazioni effettuate con la carta carburante. Il documento consente di recuperare l'IVA e ottenere la deducibilità dei costi del carburante, semplificando notevolmente uno degli aspetti amministrativi più complicati di questo tipo di carte.

C'è anche un'app dedicata che consente un monitoraggio completo dell'uso della carta e delle relative spese. Per saperne di più e richiedere Carta UTA è possibile fare riferimento direttamente al sito ufficiale. La carta può essere ottenuta rapidamente e subito messa all'opera.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.