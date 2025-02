CarPlay: nuova fila di icone per adattarsi agli schemi più grandi

Con il rilascio della versione beta di iOS 18.4, Apple ha introdotto diverse novità, tra cui miglioramenti alle notifiche, nuove funzionalità nell’app Apple News e una nuova sezione dedicata al cibo. Tuttavia, uno degli aggiornamenti meno visibili, ma particolarmente significativo, riguarda CarPlay. In questa versione, Apple ha finalmente deciso di ottimizzare la visualizzazione delle icone delle app per i veicoli dotati di schermi più grandi.

Una delle principali novità di CarPlay in iOS 18.4 è la possibilità di visualizzare una terza fila di icone, superando il limite precedente che consentiva solo due righe. Questa modifica consente a CarPlay di sfruttare meglio gli schermi auto di dimensioni maggiori, migliorando l'esperienza utente soprattutto per chi possiede veicoli con display più ampi. La terza fila di icone permette di organizzare più app sulla schermata principale, riducendo la necessità di dover navigare tra le diverse pagine per accedere alle app più utilizzate.

Già disponibile su Toyota Tundra

Tuttavia, è importante notare che questa funzionalità non è disponibile per tutti i veicoli. La possibilità di visualizzare una terza fila di icone appare solo su veicoli che montano schermi più grandi, ma non è ancora chiaro quale sia la dimensione minima necessaria per farla funzionare. Questa funzionalità è già visibile su modelli come la Toyota Tundra, che può essere equipaggiata con uno schermo fino a 14 pollici.

Questa modifica è particolarmente utile per chi possiede veicoli con schermi di grandi dimensioni, un aspetto che sta diventando sempre più comune. In passato, CarPlay non si adattava adeguatamente all'evoluzione delle dimensioni degli schermi, con il risultato che molti utenti non riuscivano a sfruttare appieno le potenzialità del sistema.

Ora, con l'introduzione della terza fila di icone, Apple ha risposto alle esigenze degli utenti e ha migliorato notevolmente l’usabilità del sistema, permettendo un’interazione più fluida e pratica. L'aggiornamento rappresenta una soluzione intermedia, che permette a CarPlay di sfruttare meglio gli schermi più grandi senza dover attendere l'introduzione della versione CarPlay 2, che non è ancora disponibile.