Caricatore wireless PIEGHEVOLE 3-in-1 a META' PREZZO: oggi lo paghi SOLO 19€

I tuoi dispositivi elettronici saranno sempre pronti all'uso con il Caricatore wireless pieghevole 3-in-1 INIU! Oggi è disponibile su Amazon a soli 19 euro grazie ad un coupon del 50% di sconto da applicare al momento dell'ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, potrai ricevere l'articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, l'offerta è limitatissima!

Caricatore wireless pieghevole 3-in-1 INIU: modalità di utilizzo

Il Caricatore wireless pieghevole 3-in-1 INIU può ricaricare contemporaneamente il tuo telefono, auricolari e smartwatch, eliminando la necessità di gestire cavi e adattatori multipli o di trovare prese sufficienti per caricare tutti i tuoi dispositivi, rendendolo una soluzione di ricarica portatile e che risparmia tempo per viaggiatori e pendolari.

Basta attaccare magneticamente il tuo iPhone e il pad di ricarica wireless diventa un supporto per telefono in pochi secondi. La sua potente attrazione magnetica terrà saldamente l'iPhone, e inoltre puoi caricarlo verticalmente per guardare video o fare FaceTime in contemporanea.

Grazie alla solida capacità magnetica, può essere piegato e aderire saldamente al tuo smartphone in qualsiasi occasione. Inoltre, la sua connessione in silicone morbido permette una piegatura a 180° in modo fluido. Basta piegarlo in un formato compatto nello zaino da portare sempre con te, occupando poco spazio e consentendo un facile trasporto.

La sua potenza di uscita di 7,5 W funziona perfettamente con tutti i modelli di iPhone, Airpod e Apple Watch. In più il suo TempGuard2.0 integrato monitora la temperatura di ricarica, garantendo che le batterie dei tuoi dispositivi siano protette dai rischi di esplosioni e surriscaldamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.