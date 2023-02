Caricatore wireless INIU: ora disponibile un GRANDE SCONTO su Amazon

Siamo abituati ormai a vivere in compagnia dei cellulari, e purtroppo anche con le batterie di questi dispositivi che tendono a scaricarsi sempre più spesso, e soprattutto con la durata standard che si accorcia man mano che li utilizziamo. Per questo diverse aziende hanno deciso di creare dei performanti caricatori wireless, adatte alle nostre esigenze, lavorative e di vita privata, per ricaricare in comodità le batterie in questione. Una di queste è INIU, che oltre a dare una seconda vita alla ricarica della nostra batteria, ci offre comodità e compatibilità con moltissimi modelli di cellulare.

Ebbene, da oggi su Amazon potrete trovare il caricatore wireless INIU in offerta a soli 19,99€, con uno sconto pari al 37% sul prezzo di listino.

Caricatore Wireless INIU: oltre i fili

Come vi abbiamo anticipato, questo caricatore wireless vi permetterà di ricaricare la batteria dei vostri dispositivi senza l'incombenza di un filo tra esso e il cellulare, ed è adatto a diversi tipi di smartphone, come gran parte degli iPhone (dall'8 in su), ma anche dispositivi Huawei, Samsung, Xiaomi e tante altre marche che portano alto il loro nome nel settore della telefonia mobile.

Il caricatore wireless INIU supporta anche la ricarica rapida, quindi la vostra batteria sarà pronta nel minor tempo possibile, e sarà sempre sotto mano grazie alla sua forma provvista di piedistallo, che rende il prodotto perfetto per stare accanto a voi sulla scrivania. La tensione in entrata è di 5 Volt, e l'amperaggio di 3 Ampere. Nel pacchetto è incluso anche un cavo da 1 metro da USB-A a USB-C.

