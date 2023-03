Caricatore verticale con 5 porte USB-A e 1 porta USB-C, solo 15€

La scrivania è piena di cavi che sbucano da una parte all'altra? Non sai più in quale cassetto hai infilato il caricatore del tuo smartphone? Oggi puoi far sparire tutto questo stress con una piccola spesa. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il caricatore verticale Wolee a soli 15,99 euro, invece che 25,99 euro.

Se si considera quanto sia versatile e utile questo gadget, uno sconto del 38% non per niente da prendere alla leggera. Con pochi euro oggi puoi risolvere un sacco di problemi. Fai presto perché ovviamente lo sconto non durerà in eterno.

Caricatore verticale: fino a 6 dispositivi e la scrivania è in ordine

Questo caricatore verticale, proprio grazie al suo design, occupa pochissimo spazio e ti permette così di poterlo mettere ovunque. Puoi caricare tutti i tuoi dispositivi in un solo posto, fino a 6 contemporaneamente. Infatti è dotato di 5 porte USB-A e una porta USB-C. Quest'ultima molto utile ad esempio se devi collegare un secondo monitor al tuo PC.

Grazie ai suoi 40 W i tuoi dispositivi collegati si caricheranno in un baleno. E la tecnologia Balance Tech distribuisce automaticamente la corrente giusta in base a cosa è collegato, così da non rovinare nulla. In più ha una protezione da cortocircuito, surriscaldamento e sovraccarico. È anche dotato di fori sulla parte alta per avere un raffreddamento migliore quando funziona a pieno regime.

Non lasciarti scappare questa strepitosa offerta. Prima che il prezzo lieviti vai su Amazon acquista il tuo caricatore verticale Wolee a soli 15,99 euro, invece che 25,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

