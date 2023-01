Caricatore USB rapido Ldnio: SCONTO su Amazon con applicazione coupon

Come la storia degli smartphone insegna, la batteria dei nostri dispositivi mobili tende a scaricarsi sempre sul più bello, che sia perché si utilizzano per giocare, sia per lavoro, sia per la vita di tutti i giorni. Senza contare che, con l'invecchiamento e l'utilizzo continuo, ne risente inesorabilmente anche la durata standard della batteria. Per questo aziende come Ldnio hanno deciso di creare dei Caricatori USB rapidi adatti ai clienti più esigenti, per dare una seconda vita alla nostra batteria nel modo più semplice possibile.

Se siete in cerca di un caricabatterie rapido USB e C, sappiate che il caricatore Ldnio è da oggi in offerta su Amazon a 16,99€ con l'applicazione del coupon.

Caricatore rapido Ldnio: carichi, velocemente

Il punto di forza di questo dispositivo è senza dubbio la velocità della ricarica, poiché in un terzo del tempo rispetto al caricatore originale può riempire completamente la batteria del proprio smartphone. Le porte a disposizione sono USB-C e USB-A, tre in totale, e forniscono fino a 32 W di ricarica per la maggior parte dei telefoni di punta, inclusi gli iPhone.

La cosa più importante è che questo caricatore rapido Ldnio è provvisto anche di una protezione per proteggere il dispositivo da sovracorrente, sovratensione, sovratemperatura e ovviamente dai cortocircuiti. Il dispositivo ha inoltre una garanzia di 12 mesi.

