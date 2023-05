Caricatore USB da Muro YEONPHOM: su Amazon DOPPIO SCONTO per il prodotto!

La batteria dei nostri dispositivi tende a scaricarsi sempre sul più bello, qualunque sia l'utilizzo che ne fate. Siamo infatti in un'era in cui le pile non ricaricabili vengono usate sempre meno, e per i nostri cellulari, per pad da gioco, oggetti da lavoro, o per altre cose che usiamo nella vita di tutti i giorni, c'è sempre bisogno di un caricatore a portata di mano, e che abbia una porta USB. Per questo aziende come YEONPHOM hanno deciso di creare dei Caricatori USB da muro con delle porte di tipo A, per collegare i nostri cavi e caricare ciò di cui abbiamo bisogno.

Se siete in cerca di un caricabatterie rapido con porta USB-A, sappiate che potrete ora aggiudicarvi in offerta su Amazon il caricatore rapido USB YEONPHOM a soli 14,99€ con uno sconto del 21% sul totale, sconto al quale potrete aggiungere un ulteriore 5% con il coupon e pagarlo solo 14,24€.

Caricatore da muro USB YEONPHOM: ricarica per tutti

Si tratta di un caricabatterie da muro del 75% più veloce rispetto alla ricarica convenzionale (4 volte più veloce rispetto a un normale caricabatterie), la porta QC 3.0 è in grado di caricare dispositivi compatibili fino all'80% della batteria in soli 35 minuti. È compatibile anche con la tecnologia QC2.0 e 1.0.

Questo Caricatore da muro USB YEONPHOM dispone di ben 4 porte USB, che possono essere tutte utilizzate contemporaneamente. Piccolo e leggero, offre anche una protezione multilivello grazie a materiali ignifughi e controllo di temperatura e cortocircuito.

