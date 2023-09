Caricatore USB-C da 65W: alimentazione per tutti i dispositivi ad un PREZZO STRACCIATO

Riuscire ad avere i propri dispositivi sempre carichi a volte può essere complicato, per via dei tanti caricatori necessari e per via della potenza che i singoli caricatori devono essere in grado di offrire. Su questa scia segnaliamo la proposta di Amazon su un Caricatore USB-C da 65W che viene proposto con uno sconto del 40% applicabile tramite coupon per un prezzo finale di 23,99€. Si tratta di un prodotto con cui sarà possibile fornire la carica necessaria ad ogni tipologia di device, risparmiando cavi e avendo comunque la potenza necessaria.

Caricatore USB-C da 65W: 40% di sconto applicabile tramite coupon

Il Caricatore USB-C in questione fornisce fino a 65 watt di potenza QC/PD 3.0. Elevate il vostro sistema di ricarica con il questo caricabatterie, esempio perfetto di velocità e della potenza. Dite addio alle attese e date il benvenuto a un rifornimento rapido che vi farà stare al passo con i tempi. La tecnologia GaN consente una conversione di potenza più efficiente, con il risultato di un caricabatterie più piccolo e compatto rispetto ai caricabatterie tradizionali con potenze simili. Potrete usufruire di un cavo di ricarica rapida da 1,2 m e 140 W per un rifornimento ancora più rapido.

Che garantisce una migliore esperienza di ricarica e facilita la vostra vita. Dotato di 2 porte di ricarica rapida USB C PD. Ciò consente di caricare più dispositivi contemporaneamente senza sacrificare la velocità di ricarica. Con tre porte che forniscono una potenza ottimale, consentendo ai dispositivi compatibili di caricarsi rapidamente. Questo caricabatterie rapido è dotato di funzioni di sicurezza avanzate, tra cui protezione da sovracorrente, sovratensione, cortocircuito e temperatura ecc...

Lo sconto del 40% proposto da Amazon è applicabile tramite coupon, ciò vuol dire che vi basterà spuntare la casella sotto la prima descrizione del prodotto e una volta nel carrello avrete il Caricatore a 23,99€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.