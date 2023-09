Caricatore USB da 120W GaN e 6 uscite a SOLI 38€ su Amazon

Oggi ho deciso di segnalarti una promozione davvero incredibile per ricaricare i tuoi dispositivi in modo veloce senza avere tanti caricatori diversi. Vuoi scoprire come fare? Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questo caricatore USB da 120 W a soli 38 euro circa, invece che 54,99 euro, inserendo il codice promozionale Q9AE63RL al momento del pagamento.

In questo modo puoi avvalerti di un ribasso del 18%, più di un ulteriore sconto del 15%, per un risparmio totale di circa 17 euro. Oltre al prezzo, decisamente vantaggioso, ti porti a casa un dispositivo utilissimo e molto versatile.

Caricatore USB: ricarica 6 dispositivi contemporaneamente

Sicuramente una delle caratteristiche principali e più utili sono le sue 6 porte che ti consentono quindi di ricaricare fino a 6 dispositivi contemporaneamente e senza perdere potenza. Avrai a disposizione 3 porte USB-A QC3.0 e 3 porte USB-C PD3.0, per cui vedrai la batteria del tuo dispositivo salire al 100% in pochissimo tempo.

Il suo design compatto e leggero lo rendono perfetto per portartelo ovunque tu vada. È compatibile con praticamente qualsiasi dispositivo come MacBook Pro, iPhone 14, iPad, Samsung Galaxy, Google pixel e tanti altri modelli. Inoltre per garantire la più completa sicurezza offre diverse protezioni come ad esempio alle alte temperature e dal cortocircuito.

A un prezzo così basso è veramente un'occasione da non perdere. Questi codici però scadono sempre in poco tempo quindi affrettati. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo caricatore USB da 120 W a soli 38 euro circa, invece che 54,99 euro, inserendo il codice promozionale Q9AE63RL al momento del pagamento. Se completi l'ordine subito lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.