Caricatore USB da 100W: SCONVOLGENTE anche il prezzo (-59%)

La promozione che ti sto per segnalare è davvero incredibile ma devi fare presto perché sicuramente scadrà a momenti. Se vuoi un caricatore USB potentissimo oggi puoi acquistarlo su Amazon a soli 34,90 euro, invece che 69,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Se fai veloce puoi avvalerti di un ribasso del 29%, più di un ulteriore sconto del 30% per un risparmio totale di ben 35 euro. Non è certo qualcosa che si vede tutti i giorni quindi fai presto prima che l'offerta scada. Con questo caricabatterie potrai ridare vita ai tuoi dispositivi alla velocità della luce.

Caricatore USB con 3 uscite e una potenza di 100 W

Nonostante il suo design compatto e leggero riesce a sprigionare una potenza incredibile di ben 100 W. Questo ti permette quindi di ricaricare qualsiasi dispositivo come tablet o smartphone, in pochissimo tempo. È dotato di 3 uscite e quindi potrai ricaricare contemporaneamente fino a 3 dispositivi.

La tecnologia GaN III gli permette di surriscaldarsi molto di meno sprigionando un energia superiore. E poi occupa davvero pochissimo spazio e quindi te lo puoi portare sempre con te. Con un solo dispositivo potrai avere ciò che ti serve per tutti i tuoi device, anche per un portatile. E gode di protezioni che garantiscono la massima sicurezza.

Oggi puoi fare un vero colpaccio ma come ti dicevo devi essere veloce. Le unità disponibili a questa cifra sono poche e le richieste molto alte. Quindi vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il caricatore USB da 100 W a soli 34,90 euro, invece che 69,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.