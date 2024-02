Caricatore rapido 6-in-1 a MENO DI META' PREZZO: applica il DOPPIO SCONTO

Per avere i tuoi dispositivi tecnologici sempre pronti all'uso, hai bisogno di un caricabatteria potente e super versatile! Per questo motivo non puoi farti scappare questo Caricatore Rapido USB C da 160W, oggi disponibile su Amazon a soli 35 euro grazie ad uno sconto del 34% ed un ulteriore coupon del 40% da applicare al momento dell'ordine.

Questo vuol dire che potrai acquistare l'articolo a meno di metà prezzo, compresa spedizione gratuita. Il doppio sconto proposto oggi è davvero eccezionale, non fartelo scappare!

Caricatore Rapido USB C da 160W: tutte l'energia che vuoi per i tuoi dispositivi

Il Caricatore Rapido USB C in doppia offerta su Amazon una potenza totale fino a 160W ed è dotato di 3 porte Type-C e 3 porte USB-A.

Può caricare simultaneamente più dispositivi, come telefoni Android e iPhone, iPad e altri tablet, laptop e altri dispositivi. Per questo motivo è molto adatto a casa, ma anche in ufficio e durante i viaggi.

Il wattaggio massimo della prima porta di ricarica rapida del caricabatterie di tipo c sulla stazione di ricarica USB è di 65W quindi è perfetto per caricare in pochissimo tempo laptop e macbook. In più, con lo schermo digitale LED ad alta risoluzione, è possibile monitorare visivamente la corrente e lo stato di carica ad occhi nudi.

La stazione di ricarica è dotata di un sistema di protezione integrato che copre la protezione dalla temperatura, dalle sovracorrenti, dai cortocircuiti e dalle sovratensioni, per garantire una ricarica sicura e veloce del dispositivo. Inoltre le dimensioni sono super ridotte quindi risulta salvaspazio, compatta e portatile, oltre a mantere in ordine la scrivania.

