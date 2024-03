Caricatore MAGNETICO da auto a SOLI 23 EURO: applica il MEGA COUPON

Se sei spesso in viaggio ed hai bisogno di avere lo smartphone sempre carico, abbiamo quello che fa per te! Si tratta del Caricatore Magnetico da Auto UGREEN, oggi disponibile su Amazon a soli 23 euro grazie ad un coupon di sconto del 40% da applicare al momento dell'ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, i coupon potrebbero esaurirsi da un momento all'altro!

Caricatore Magnetico da Auto UGREEN: modalità di utilizzo e funzionalità

Il Caricatore Magnetico da Auto UGREEN supporta la tecnologia MagSafe quindi è applicabile a tutte le serie iPhone 15/14/13/12. Arriva ad una potenza di 7,5W per iPhone e un Qi di 15W massimo per tutti gli altri cellulari magnetici.

Combina due funzioni di montaggio per auto: una è attaccata al cruscotto e al parabrezza come supporto a ventosa e l'altra è installata sulla presa d'aria dell'auto. Quindi risulta essere un oggetto a doppio scopo in quanto può essere utilizzato come caricatore wireless magnetico per auto o supporto per auto per farti viaggiare senza preoccupazioni.

L'accessorio adotta 18 potenti magneti N52, che possono fornire fino a 1100 grammi di potenza di tenuta. Grazie alla sfera articolata rotante a 180°/360° altamente flessibile, è possibile regolare la posizione del telefono all'angolazione più comoda in base alle proprie esigenze.

Questo supporto magnetico per telefono da auto con funzione di ricarica può essere utilizzato sia in macchina che fuori dall'auto. Il funzionamento è semplicissimo: puoi posizionarlo o rimuoverlo con una mano in un attimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.