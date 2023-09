Caricatore iPhone: su Amazon lo paghi solo 6 euro!

Hai un iPhone? Allora questa offerta fa la caso tuo. Oggi su Amazon puoi acquistare il caricatore iPhone ad un prezzo scontato.

Dal suo costo di mercato di 10 euro adesso, su Amazon, lo paghi solamente 6,85 euro. Approfittane subito anche perché averne uno in più per esempio da tener in ufficio o in una seconda casa è sempre utilissimo.

Caricatore iPhone a prezzo super mini

Con questo caricatore disponi di una compatibilità universale Apple. Caricatore iPhone da 2M e caricatore USB per iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, XS, XS Max, XR, X, 8, 8 Plus, 7, 7 Plus, 6, 6s, 6 Plus, 6s Plus, 5, 5s, 5c, SE, Pad Pro, Air, Mini, Pod.

Aggiornamenti tecnologici. Funzione di protezione della spina USB: materiale ignifugo ABS + PC. La copertura ignifuga della banca di alimentazione USB protegge i dispositivi da un flusso di corrente eccessivo, dal surriscaldamento e dal sovraccarico, la ricarica si interrompe quando la batteria è piena.

Caricatore USB: USB alimentazione e il cavo di ricarica possono caricare fino a 2 dispositivi contemporaneamente. Spina di ricarica USB supporta completamente fino a 5 V 2,1 A per una ricarica ultra rapida. Caricatore USB per la ricarica a casa, in viaggio o in ufficio.

Banche di alimentazione USB doppie: Banche di alimentazione USB doppie supportano ingressi: 100-240V ~ 50-60Hz 0,35 (max) USB1 = USB2: 5V/2,1A, la spina di ricarica USB supporta fino a 2,1 A.

Prendilo adesso su Amazon ma fa in fretta perché i pezzi disponibili sono pochi e visto il prezzo mini sono già tantissimi coloro che lo stanno mettendo nel proprio carrello.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.