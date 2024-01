Caricabatterie USB-C doppio al 38% di sconto su Amazon: OFFERTISSIMA

Il Caricabatterie in questione è una soluzione potente ed efficiente per la ricarica rapida dei dispositivi USB-C. Dotato di due porte Power Delivery 3.0, questo caricabatterie offre una potenza massima di 40W (20+20), consentendo di ricaricare rapidamente dispositivi come iPhone 15/14/13/12. In grado di riportare la batteria da zero al 60% in soli 30 minuti.

La possibilità di ricarica simultanea su entrambe le porte rende questo caricabatterie versatile. Ogni porta supporta fino a 20W, quando utilizzate contemporaneamente può erogare la massima potenza di 40W quando usate singolarmente. Grazie a un chip avanzato, il caricabatterie regola automaticamente la corrente, offrendo una soluzione equivalente a due caricabatterie USB-C da 20W.

La compatibilità universale è un punto di forza di questo caricabatterie adatto a una vasta gamma di dispositivi USB-C. La sicurezza durante la ricarica è prioritaria, e questo caricabatterie USB-C è dotato di un chip intelligente che protegge i dispositivi da cortocircuiti, sovratensioni, surriscaldamento e sovracorrenti. L'alloggiamento in ABS ignifugo contribuisce a resistere alle alte temperature, garantendo la migliore dissipazione del calore.

Il design leggero e compatto rende questo caricabatterie estremamente portatile, occupando poco spazio e facilitando il trasporto in tasca o borsa. Inoltre, la tensione di ingresso universale (utilizzabile al di fuori dell'Europa) compresa tra 100-240V offre flessibilità nell'uso internazionale.

Oggi, su Amazon, il caricabatterie doppio con ingressi USB-C è scontato del 38% per un prezzo finale d'acquisto di 17,82€.