Caricabatterie USB-A e USB-C SooPii 65W: da oggi su Amazon DOPPIO SCONTO!

Una delle cose più fastidiose della batteria dei nostri dispositivi mobili, è che tende a scaricarsi sempre sul più bello, mentre lo usiamo per lavoro, per giocare, o per la vita di tutti i giorni. Questo accade perché con l'invecchiamento e l'utilizzo continuo del dispositivo, ne risente inesorabilmente anche la durata standard della batteria. Per questo è sempre il massimo avere a portata di mano un caricatore adatto a tutte le evenienze, come il caricabatterie USB-C SooPii 65W di cui vi parliamo, e di cui vi illustreremo le caratteristiche.

Se siete in cerca di un caricabatterie rapido con porte USB e Type-C, sappiate che il caricabatterie USB-C SooPii 65W è da oggi in offerta su Amazon a 33,99€ con lo sconto base, al quale però potete aggiungere un ulteriore sconto del 10% con l'applicazione del coupon, pagando solo 30,59€.

Caricabatterie USB-C SooPii 65W: sempre carichi!

Abbiamo di fronte un prodotto molto versatile, con ben 6 porte da sfruttare per la ricarica (4 USB e 2 USB-C ad alt velocità), e anche un display LCD visivo ergonomico. Avrete quindi a disposizione un totale di 65 W di potenza, con cui caricare i vostri telefoni, tablet, laptop e altro, contemporaneamente.

Il caricabatterie USB-C SooPii 65W è forte di un design leggero e compatto, che salva sempre spazio sulla vostra scrivania, rivelandosi senza compromessi un compagno di ricarica ideale per la casa, per l'ufficio, per i viaggi di lavoro o per attività di gruppo.

