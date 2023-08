Caricabatterie USB 6 in 1: grande utilità, con TRIPLO SCONTO

Quante volte ti sei trovato nella scomoda situazione di dover caricare contemporaneamente più di un dispositivo? Magari per la mancanza di prese elettriche a disposizione o di caricabatterie? La soluzione è una sola, un oggetto che ti permetta di caricare più dispositivi alla volta! E il caricatore 6 in 1 in questione fa al caso tuo.

Non solo un'utilità enorme, ma anche un ENORME SCONTO su Amazon, perché da oggi puoi aggiudicartelo con 3 sconti in una volta sola! Infatti il caricabatterie 6 in 1 è disponibile a solo 27,49€, che comprende l'8% dello sconto base, e un altro 50% di sconto se applicherai contemporaneamente il coupon di Amazon e il codice promozionale.

Una stazione di energia inesauribile!

La sua utilità è a dir poco magnifica: con una potenza totale fino a 160W, la stazione di ricarica intelligente USB di Ganquick è dotata di 3 porte Type-C e 3 porte USB-A. Può caricare simultaneamente più dispositivi, come telefoni Android e iPhone, iPad e altri tablet, laptop e altri dispositivi.

Praticamente un salvavita, sia se ti trovi a casa, sia se sei in viaggio o a lavoro. Questo caricatore 6 in 1 inoltre è sicuro, grazie a una protezione di ricarica, ha un design leggero e salvaspazio, e dispone di uno schermo digitale LED ad alta risoluzione per monitorare sia la corrente, sia lo stato di carica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.