Caricabatterie solare a META' PREZZO: applica subito il MEGA coupon di sconto

Appassionati di campeggio ed avventure all'aria aperta, ecco uno accessorio che dovete assolutamente avere! È il Caricabatterie solare OIMYE, oggi disponibile su Amazon a soli 29 euro .

Per usufruire dell'offerta basterà applicare il coupon di sconto del 50% al momento dell'ordine. Non aspettare oltre: corri su Amazon e approfitta subito del mega coupon!

Caricabatterie solare OIMYE: energia sempre a portata di mano

Il Caricabatterie solare OIMYE è lo strumento indispensabile per avere sempre energia a portata di mano in qualsiasi evenienza.

L'auonomia è elevatissima tanto che la batteria ai polimeri di litio ad alta capacità può caricare un iPhone 12 più di 7 volte. Inoltre il power bank è dotato di dispositivi integrati di protezione da sovraccarico, sovratensione, sovracorrente e surriscaldamento per garantire un uso sicuro.

Il dispositivo supporta la ricarica rapida 3.0 e 2.0 e consente la ricarica bidirezionale in entrata o in uscita. Per fare un esempio, entro 30 minuti l'iPhone 12 può essere caricato al 60% della capacità.

Offre una potenza di ricarica wireless massima di 10 W e, grazie ad una porta di ingresso/uscita USB-C, può caricare contemporaneamente almeno 4 dispositivi.

Per non farsi mancare niente, la power bank ha 36 luci LED integrate che possono essere alimentate in 4 modalità: forte, medio, lampeggiante e SOS. Con alta funzione e lunga durata della batteria, il caricabatterie è ideale per il campeggio all'aperto, l'esplorazione della natura, la riparazione auto, la manutenzione, le macchine utensili, i magazzini, le sale computer, l'edilizia e così via.

Nella promozione è incluso, oltre alla power bank, anche un cavo di ricarica rapida 3A, un cordino e un manuale di istruzioni super dettagliato.

Corri su Amazon e cogli subito l'offerta speciale! Oggi il Caricabatterie solare OIMYE è disponibile su Amazon a soli 29 euro grazie ad un coupon di sconto del 50%. Non farti scappare un'occasione così conveniente!

