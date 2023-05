Negli ultimi tempi, uno dei brand più chiacchierati su Amazon è VOLTME. Oggi il suo quotatissimo caricabatterie da 30W con due USB-C è disponibile a soli 23,99€ sullo store digitale del colosso di Seattle. Ricorda però di spuntare manualmente la casella del coupon così da ottenere lo sconto immediato del 20%. La spedizione, poi, è completamente gratuita per gli abbonati Prime.

Sconto 20% sul caricabatterie 30W per ricaricare anche due dispositivi in contemporanea

Dietro il caricabatterie USB-C oggi in offerta c’è Voltme, un brand che - come anticipato - sta riscuotendo gran successo su Amazon in questi mesi. È un accessorio compatto (grazie alla tecnologia GaN III), ma le dimensioni non devono trarti in inganno, perché è in grado di sprigionare una potenza di 30W. La ricarica rapida è a portata di palmo.

Lo puoi utilizzare con praticamente tutti i più recenti smartphone sul mercato, iPhone 14 Pro (ora al minimo storico su eBay) e Galaxy S23 Ultra compresi, e fino a due in contemporanea. Non devi porti però dei limiti: il caricabatterie USB-C di Voltme è infatti compatibile anche con notebook e tablet, MacBook Air compreso.

L’aspetto fondamentale di questo gadget è il sistema di sicurezza: il caricabatterie USB-C fa suoi i protocolli di ricarica PD 3.0 e PPS, un sistema che evita il verificarsi di problematiche come sovratensioni, surriscaldamenti e cortocircuiti.

Sicuro, affidabile e soprattutto in sconto. Questo caricabatterie da 30W con doppia USB-C è un gadget must-have, oggi più che mai. Ricorda solo di applicare manualmente il coupon per ottenere uno sconto immediato del 20%.

