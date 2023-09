Caricabatteria con porta USB-C e PPS da 30W, certificato USB-IF e ricarica rapida 3.0 in promo su Amazon

Il caricabatteria da parete con porta USB-C e PPS di Belkin è tutto ciò che serve per poter caricare al meglio qualsiasi smartphone. E' stato certificato USB-IF ed è dotato della tecnologia di ricarica rapida PD 3.0, questo garantisce prestazioni eccezionali per una varietà di dispositivi, tra cui iPhone 15, 14, 13, Galaxy S23, S22, Plus, iPad, Tab S7, AirPods e MacBook Air. Acquistalo ora su Amazon a soli 17,99€.

Questo caricabatteria da parete Belkin è progettato per offrire una ricarica veloce e efficiente per una vasta gamma di dispositivi. La tecnologia PPS (Programmable Power Supply) consente al caricabatterie di adattarsi dinamicamente alle esigenze del dispositivo collegato, garantendo la massima velocità di ricarica possibile.

Inoltre è dotato di una porta USB-C, che è diventata lo standard per molti dispositivi moderni. La certificazione USB-IF garantisce che il caricabatterie sia conforme agli standard più elevati di qualità e sicurezza.

Grazie alla sua potenza di 30 W, è in grado di ricaricare rapidamente i dispositivi, consentendoti di risparmiare tempo prezioso durante il giorno.

Risulta essere quindi un'ottima scelta per chi cerca un prodotto che garantisca una ricarica rapida e affidabile. Con la sua potenza, la compatibilità con una vasta gamma di dispositivi e la certificazione USB-IF, puoi essere sicuro che i tuoi dispositivi saranno sempre carichi quando ne hai bisogno. Approfitta ora di questo grande sconto che ti permetterà di risparmiare circa il 23% su Amazon e ricordati di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.