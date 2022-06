Caricabatteria automatico digitale per auto, moto e barche: che prezzo su Amazon!

Un caricabatteria auto intelligente, automatico e super efficiente ad appena 27€, cioè a un prezzo nettamente più basso della media? Lo trovi ora in offerta su Amazon. Proprio così, un prodotto super utile sempre, dotato di un sistema di sicurezza eccellente anche per eliminare la soggezione della scossa dei cavetti e della macchina chiesta in prestito a un amico per avviare la tua. Rapporto qualità-prezzo eccellente.

Caricatore batteria auto multifunzione super utile

Questo dispositivo è un vero portento. Ha millemila funzioni, nel senso che lo puoi sfruttare per tantissime cose. Hai bisogno di caricare la batteria della tua auto? Lo colleghi in un minuto e riavvii senza dover ricorrere ai cavi. Il caricabatterie per auto 8A può caricare tutte le batterie piombo-acido 12V 24V, 6AH-150AH, compatibile con i tipi di batterie piombo-acido: GEL, AGM, Wet, EFB, MF, SLA, VRLA (è severamente vietato caricare batterie al litio ). Tipi di auto applicabili: auto, moto, camion, tosaerba, barche, camper, yacht, ecc.

Se poi vi intimidisce il contatto con i classici cavi, nessun problema: i morsetti di batteria di questo avviatore sono "intelligenti" e di alta qualità, e sono dotati di protezione da corto circuito e sovraccarico. In più, il dispositivo è dotato di un touch screen digitale LCD che visualizza la temperatura, la corrente, la tensione e la capacità della batteria di cui può farti conoscere lo stato a colpo d'occhio. Seleziona automaticamente la modalità estate o inverno in base alla temperatura ambiente e smette di funzionare quando la batteria è completamente carica.

Non vi basta? Allora sappiate che è super utile anche come mantenitore di carica auto, ed è dotato di protezione da sovratensione, protezione da inversione di connessione (+/-), protezione da cortocircuito, protezione da sovracorrente, protezione da surriscaldamento e protezione da bassa tensione. La temperatura di lavoro è controllata con precisione dalla CPU e una ventola di raffreddamento ausiliaria è installata sul lato per aiutare a dissipare il calore. Il tutto a un prezzo scioccante, molto più basso della media. Con appena 27€ lo puoi fare tuo su Amazon. Spedizioni rapide e gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.