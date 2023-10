Carica il tuo telefono anche in auto con il caricatore USB IN MAXI SCONTO ad un PREZZO RIDICOLO

Un caricabatterie per auto è un dispositivo elettronico progettato per ricaricare dispositivi mobili, come smartphone, tablet o altri gadget, mentre si è in viaggio. Oggi Amazon applica uno sconto del 46% sul caricatore USB per le auto per un prezzo finale di soli 6,99€.

Ricarica anche in auto: caricabatterie USB per auto in maxi sconto

Il caricatore per auto in questione è la soluzione ideale per mantenere i tuoi dispositivi sempre carichi, offrendo una ricarica stabile e sicura mentre sei in viaggio. Grazie al suo chip intelligente incorporato, questo caricatore garantisce una protezione completa da cortocircuiti, sovraccarichi e tensioni eccessive, garantendo una potenza di carica sicura e una stabilità massima per tutti i tuoi dispositivi. Che tu stia guidando su strade lisce o dissestate, non dovrai preoccuparti di cariche incoerenti o surriscaldamento. La potenza di questo caricatore è impressionante, con due porte in grado di erogare fino a 24W di potenza complessiva.

Ciascuna porta può caricare a una velocità di 2,4A, il che significa che puoi caricare due iPad o altri dispositivi ad alta velocità in modo sicuro. È compatibile con tutti i dispositivi alimentati tramite USB, inclusi smartphone iOS e Android, tablet, e molti altri, rendendolo un compagno versatile per il tuo viaggio. Il caricatore è stato certificato da diverse autorità, tra cui FCC, CE, PSE e RoHS, garantendo la massima qualità e sicurezza. Inoltre, il design intelligente con luci LED su ogni porta facilita il collegamento dei dispositivi anche in condizioni di scarsa illuminazione, mentre le dimensioni compatte lo rendono facilmente attaccabile e staccabile dal veicolo.

L'offerta di Amazon prevede un mega sconto del 46% sul caricatore USB per auto e un prezzo finale di 6,99€.

