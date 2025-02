Career Dreamer di Google userà l'AI per aiutare a trovare lavoro

Google sta lanciando un nuovo esperimento che utilizza l'intelligenza artificiale per aiutare le persone a esplorare più possibilità di carriera. L'azienda ha annunciato in un post sul blog mercoledì che un nuovo strumento "Career Dreamer" può trovare schemi tra le esperienze, il background educativo, le competenze e gli interessi degli utenti per metterli in contatto con carriere che potrebbero essere adatte a loro. Con Career Dreamer, è possibile utilizzare l’AI per redigere una dichiarazione di identità professionale selezionando i ruoli attuali e precedenti, competenze, esperienze, istruzione e interessi. Google nota che è possibile aggiungere questa dichiarazione di identità professionale al proprio curriculum o usarla come guida per i punti di discussione durante un colloquio. Infine, Career Dreamer di Google consente di visualizzare diverse carriere che si allineano con background e interessi degli utenti tramite una rete visiva di possibilità.

Career Dreamer: disponibile come esperimento solo negli Stati Uniti

Lo strumento di Google consente anche di collaborare con Gemini per elaborare una lettera di presentazione o un curriculum ed esplorare altre idee di lavoro. Vale la pena notare che, a differenza di servizi popolari come Indeed e LinkedIn, Career Dreamer non collega a veri e propri annunci di lavoro. È invece progettato per aiutare a esplorare diverse carriere in modo rapido. Career Dreamer è attualmente disponibile solo come esperimento negli Stati Uniti. Non si sa quando o se Google prevede di portare l'esperimento in altri paesi, Italia compresa.

Nel suo post sul blog, Google fa riferimento a un report del World Economic Forum secondo cui le persone in genere svolgono in media 12 lavori diversi nel corso della loro vita e che la Generazione Z dovrebbe svolgere 18 lavori in sei carriere diverse. L’azienda di Mountain View nota che può essere difficile inquadrare le proprie esperienze precedenti in una narrazione coerente, soprattutto se il percorso di carriera è meno tradizionale. È proprio qui che Career Dreamer può aiutare gli utenti. Inoltre, Google ritiene che lo strumento possa aiutare le persone a esprimere meglio come le competenze che già possiedono si allineano ad altri lavori.