Carbon, il successore di C++

Gli sviluppatori di Google hanno recentemente approfittato della C++ Conference di Toronto per mostrare pubblicamente le funzionalità e la sintassi del linguaggio Carbon, soluzione per la programmazione definita da loro stessi come un esperimento destinato a creare il successore di C++.

Da C++ a Carbon

A promuove e presentare questa nuova iniziativa è stato Chandler Caruth, software engineer di Mountain View che rappresenta l'azienda californiana presso il C++ Standards Committee e partecipa attivamente all'implementazione di progetti come Clang e LLVM.

Carbon nasce per risolvere una delle maggiori problematiche di C++ che, pur essendo un linguaggio ideale quando si devono creare applicazioni ad alte prestazioni, presenta alcune limitazioni dal punto di vista dei miglioramenti incrementali.

Per superare questa problematica diversi programmatori preferiscono operare delle migrazioni verso altri linguaggi come per esempio Kotlin, Swift o Go, operazione che molto spesso si rivela tutt'altro che semplice, senza contare i possibili problemi di overhead che di sicuro non rappresentano un vantaggio dal punto di vista delle performance.

A ciò si aggiunga che C++ venne sviluppato come fork di C circa mezzo secolo fa, questo significa al suo interno integra una grande quantità di feature legacy che non sempre ne avrebbero favorito l'evoluzione.

Affinità e differenze tra Carbon e C++

Carbon promette quindi essere ciò che TypeScript è stato per gli sviluppatori JavaScript e Kotlin per i programmatori Java.

Esso infatti dovrebbe garantire prestazioni simili a quelle di C++, l'interoperabilità con quest'ultimo, procedure non particolarmente complesse per la migrazione e il supporto per la compilazione del codice scritto in C++.

Come precisato al momento della presentazione, la sintassi di Carbon dovrebbe risultare molto familiare a chi durante la sua carriera ha programmato in C++ e C. Nonostante ciò vi sono delle differenze importanti come per esempio le tuple fortemente tipizzate.

Nello stesso modo vi sono alcune regole di cui tenere conto, come per esempio le variabili che devono essere dichiarate con la parola chiave var e le funzioni con fn .

Da tenere conto anche del fatto che le classi supportano unicamente l'eredità singola, non quella multipla.