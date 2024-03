Caratteristiche e benefici di Norton 360 per i Gamer

Norton 360 for Gamers (in italiano Norton 360 per i Gamer) è il piano progettato per gli appassionati di gaming da giocatori professionisti. Indipendentemente dalle proprie abilità, offre una protezione avanzata sia per i dispositivi in uso che per gli account di gioco.

Il piano di 1 anno di Norton 360 for Gamers è in offerta a 34,99 euro, per effetto del 65% di sconto sul prezzo di listino di 99,99 euro. Puoi scegliere se abbonarti subito o aderire alla prova gratuita della durata di 30 giorni.

Le caratteristiche di Norton 360 per i Gamer

Uno dei vantaggi principali di Norton 360 per i Gamer è l'essere progettato per gli utenti che giocano al PC da giocatori professionisti appartenenti al team di Norton. Quest'ultimi conoscono le esigenze particolari di cui necessitano gli appassionati di gaming, al fine di vivere un'esperienza di gioco non solo esaltante ma anche sicura.

Ed ecco perché Norton 360 for Gamers si pone come punto di riferimento per chiunque giochi al PC, dal giocatore occasionale a quello professionista. Queste le sue caratteristiche più importanti:

Game Optimizer : funzionalità esclusiva di Norton, grazie alla quale è possibile ottimizzare le prestazioni del PC al fine di dedicare più risorse al gioco, per un'esperienza ancora più coinvolgente.

: funzionalità esclusiva di Norton, grazie alla quale è possibile ottimizzare le prestazioni del PC al fine di dedicare più risorse al gioco, per un'esperienza ancora più coinvolgente. Ottimizzazione delle notifiche : mentre giochi, riceverai notifiche solo in caso di un eventuale attacco o se la tua privacy è a rischio.

: mentre giochi, riceverai notifiche solo in caso di un eventuale attacco o se la tua privacy è a rischio. Secure VPN : servizio VPN premium che ti protegge da attacchi DDoS e doxing, e prevenire lo SWATing.

: servizio VPN premium che ti protegge da attacchi DDoS e doxing, e prevenire lo SWATing. Monitoraggio del Dark Web : il piano di Norton progettato per i gamer monitora costantemente il Dark Web e ti avvisa in caso di fughe di dati che coinvolgano le tue informazioni personali, comprese le credenziali di accesso agli account di gioco.

: il piano di Norton progettato per i gamer monitora costantemente il Dark Web e ti avvisa in caso di fughe di dati che coinvolgano le tue informazioni personali, comprese le credenziali di accesso agli account di gioco. Smart Firewall per PC : una funzionalità molto utile, che va a bloccare il traffico non autorizzato per proteggere sia i tuoi dati personali che le tue informazioni personali, monitorando le comunicazioni tra il tuo PC e gli altri dispositivi.

: una funzionalità molto utile, che va a bloccare il traffico non autorizzato per proteggere sia i tuoi dati personali che le tue informazioni personali, monitorando le comunicazioni tra il tuo PC e gli altri dispositivi. SafeCam per PC : previene eventuali blocchi dello streaming e tentativi di accesso alla tua webcam.

: previene eventuali blocchi dello streaming e tentativi di accesso alla tua webcam. Protezione dalle minacce in tempo reale per il PC : Norton 360 per i Gamer integra un potente sistema antivirus che offre una protezione completa dalle minacce informatiche già esistenti e quelle nuove, incluse le falle della sicurezza nei nei giochi, nei portali web e le e-mail o gli SMS di phishing.

: Norton 360 per i Gamer integra un potente sistema antivirus che offre una protezione completa dalle minacce informatiche già esistenti e quelle nuove, incluse le falle della sicurezza nei nei giochi, nei portali web e le e-mail o gli SMS di phishing. 50GB di backup nel cloud : tramite questa funzione hai la possibilità di archiviare le tue clip di gioco, andando a liberare spazio utile.

: tramite questa funzione hai la possibilità di archiviare le tue clip di gioco, andando a liberare spazio utile. Password Manager : la gestione e la complessità delle password sono due fattori determinanti per proteggere i tuoi account di gioco; grazie a Norton 360 for Gamers hai a disposizione un robusto password manager che ti aiuta a memorizzare le tue credenziali online e i dati delle carte di pagamento in modo sicuro.

: la gestione e la complessità delle password sono due fattori determinanti per proteggere i tuoi account di gioco; grazie a Norton 360 for Gamers hai a disposizione un robusto password manager che ti aiuta a memorizzare le tue credenziali online e i dati delle carte di pagamento in modo sicuro. Protezione minori: funzionalità indispensabile per monitorare l'accesso alle app non appropriate sui dispositivi mobili e desktop, inoltre aiuta a fissare dei limiti di tempo per il gioco.

Offerta Norton 360 per i Gamer

Il piano di 1 anno di Norton 360 for Gamers è in offerta a 34,99 euro invece di 99,99 euro, grazie al maxi sconto del 65%. Con questo piano otterrai una protezione fino a 3 PC, Mac, smartphone o tablet. Al termine dei primi 12 mesi, il pacchetto si rinnoverà al prezzo di 99,99 euro all'anno, a meno che tu non scelga di annullarlo.

Prova gratis per 30 giorni Norton 360 per i Gamer, in modo da testare tutte le caratteristiche che il piano offre agli appassionati di gaming.

