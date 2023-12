Capsule: nuova app mixerà editor umani e AI per gestire le notizie

Capsule è una start-up con sede a Parigi, il cui scopo è quello di cambiare il modo in cui gli utenti cercano le notizie quotidiane, divenendo una sorta di “Spotify per le news”. Per fare ciò combinerà l’intelligenza artificiale con la cura editoriale umana, in modo da fornire un’esperienza di lettura delle notizie, che trasforma news, frammenti di newsletter e post social in informazioni adatte per la sua app. Per quanto riguarda l’user experience, Capsule è molto simile a TikTok o altri social. L'app utilizza un feed a scorrimento verticale in cui le notizie vengono presentate come una serie di titoli con foto o screenshot di post da piattaforme come X e LinkedIn. Toccando il titolo, l’utente potrà leggere il riepilogo della notizia. Se desidera approfondire l’argomento, troverà il collegamento alla fonte della notizia che lo riporta al sito web dell’editor.

Capsule: presto “playlist di notizie” e suggerimenti in stile Spotify

L’idea di Capsule, secondo i creatori Jérôme Boé e Arthur de Villemandy, nasce dalla necessità di trovare un modo per rendere le notizie di qualità più accessibili agli utenti, appoggiandosi a una rete di editor umani. In un futuro prossimo, la società prevede anche di organizzare il mondo delle notizie e delle informazioni nello stesso modo in cui Spotify organizza la musica, creando “playlist di notizie” e aggiungendo consigli. Come rivelato da Boé ai colleghi di TechCrunch: “Capsule non sta cercando di essere un altro aggregatore in stile Google News. È molto più. Effettuiamo infatti ricerche, riferimenti incrociati e inseriamo dati aggiuntivi per offrire agli utenti un quadro più completo. È come una mini newsletter, piena di link cliccabili, immagini ed elementi interattivi all'orizzonte”.

Le notizie scoperte dagli editor vengono selezionate e verificate dal team di Capsule. Inoltre, ogni giorno, vengono aggiunti a Capsule circa 20-30 approfondimenti selezionati, che mettono in evidenza notizie importanti, tendenze attuali, ecc. L’intelligenza artificiale viene utilizzata anche per aiutare a curare le notizie correlate. Sotto gli articoli di Capsule gli utenti troveranno una selezione di notizie simili. Come ricordato ancora da Boé, ciò aiuta a migliorare la “profondità e l’ampiezza”. A differenza di altre moderne app di condivisione di notizie, come Artifact, Capsule non ha limitazioni sulle fonti delle notizie che potrebbero apparire nel feed. Ad oggi l’app ha già attinto a oltre 400 fonti di notizie e queste sono in continuo aumento.