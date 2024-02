Capelli IMPECCABILI con l'Asciugacapelli agli ioni di litio SCONTATISSIMO AL 60%

Assicurati una piega sempre perfetta, così come dal parrucchiere, con l'Asciugacapelli agli ioni di litio FaszinStorm! Oggi su Amazon è disponibile a soli 39 euro con uno sconto mai visto del 60%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non farti scappare un'offerta così conveniente, approfittane il prima possibile!

Asciugacapelli agli ioni di litio FaszinStorm: specifiche tecniche e funzionalità

L'Asciugacapelli agli ioni di litio FaszinStorm ha una bassa carica statica e meno radiazioni che aumentano la lucentezza e la morbidezza dei capelli fino al 29%, riducendo l'effetto crespo e la secchezza e garantendo una chioma sana.

È dotato di un motore a corrente alternata per un'asciugatura rapida e uno styling efficiente. In più offre una maggiore durata rispetto all'asciugacapelli con motore DC, quindi è molto adatto non solo per casa ma anche per i viaggi e i saloni di parrucchiere.

Il phon ha 7 modalità di asciugatura con 2 velocità del vento e 3 impostazioni di riscaldamento che consentono un facile controllo della temperatura e della velocità del getto. Inoltre, con la funzione vento freddo con un solo pulsante, puoi acconciare e asciugare rapidamente i capelli e personalizzarli come vuoi.

Nella promozione sono compresi un diffusore, due concentratori d'aria, un pettine concentratore africano, una spazzola arricciacapelli e un pettine lisciante. Nello specifico gli ugelli lisci sono perfetti per lo styling individuale di capelli lisci e naturali, mentre il diffusore per capelli e il pettine per ugelli sono ideali per la cura dei capelli ricci e rendono i ricci voluminosi più naturali e ondulati.

